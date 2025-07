Homem é executado com tiro no rosto e corpo é deixado em mata de Porto Velho

O corpo de um homem foi localizado em uma área de mata às margens da Estrada do Areia Branca, no Bairro Eletronorte, região sul de Porto Velho (RO). Populares que passaram pelo local acionaram a Polícia Militar após avistarem o cadáver.

A vítima, ainda não identificada, apresentava um tiro no rosto e teve a orelha direita arrancada. O corpo estava enrolado em uma manta térmica de asfalto, preso com fios e coberto com uma cortina, em uma cena que chocou até mesmo os profissionais que atenderam a ocorrência.

Além disso, a calça do homem estava abaixada, o que levantou a suspeita de violência sexual. Essa possibilidade será investigada com base nos exames realizados no Instituto Médico Legal (IML).

Ao lado do corpo, foi encontrado um carrinho de mão, que pode ter sido usado para transportar a vítima até o local onde foi deixada.

Equipes da perícia criminal, Polícia Civil e o IML estiveram na cena do crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra à Vida (DECCV).