Homem é morto por mulher com filho no colo após provocação com faca

Imagens de câmera de segurança registraram o momento chocante em que uma mulher de 23 anos esfaqueou o marido, de 30 anos, que segurava o filho de 11 meses nos braços. A vítima, posteriormente, morreu. O vídeo, que veio à tona, também mostra que, momentos antes do crime, o rapaz provoca a esposa, encostando uma faca peixeira na perna dela.

O trágico episódio aconteceu na quinta-feira (26 de junho), no bairro de Santana, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana de Recife. Outra criança, filha da mulher, também estava presente na sala.

A agressora foi presa em flagrante, mas alegou legítima defesa. A Justiça a concedeu prisão domiciliar por ser mãe de uma criança com menos de 6 anos.

O que as imagens revelam?

As gravações mostram o casal sentado, e o homem encosta a ponta da faca na companheira. Em outro instante, já de pé, eles discutem na sala. O rapaz está com o bebê no braço, enquanto a mulher segura uma faca pequena.

No calor da discussão, a mulher desfere uma facada no peito do homem. Assustado, ele rapidamente coloca o bebê no berço e corre para fora de casa. Minutos depois, a agressora retorna e pega a criança nos braços.

O homem chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Engenho Velho, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A unidade de saúde informou que ele teve um “quadro de parada cardiorrespiratória após sofrer lesão por arma branca”. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, em Recife.

Legítima defesa e relacionamento conturbado

Em audiência de custódia, a mulher, além de alegar legítima defesa, afirmou que o relacionamento era conturbado. De acordo com sua defesa, ela:

Estava sendo ameaçada de morte pelo ex-companheiro com uma faca do tipo peixeira.

Esfaqueou o ex-companheiro quando ele ameaçava levar o bebê embora.

A ação foi “sem qualquer intenção de provocar a morte do rapaz”.

A Polícia Civil registrou o caso no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste de Recife. Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) considerou a alegação de legítima defesa:

“A autuada declarou que nunca pretendeu matar a vítima e que o golpe de faca foi desferido em legítima defesa própria e de seu filho menor, temendo pela vida de ambos, informando ter sido um relacionamento conturbado”, afirmou a juíza Mirna dos Anjos Gusmão no termo de audiência de custódia disponível no site do TJPE.

