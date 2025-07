Homem é preso após bater na companheira e agredir vizinhos no Cruzeiro

Policiais militares do 7º Batalhão da Polícia Militar (Sudoeste) prenderam um homem que agrediu a companheira. A agressão ocorreu nesta sexta-feira (25/7), no Cruzeiro Novo (DF).

Além de dar tapas na mulher, ele também agrediu três vizinhos da vítima. Uma câmera de segurança do prédio onde a mulher mora registrou o momento em que o agressor briga com outros homens.

Veja o vídeo:

Uma equipe do 7º batalhão foi acionada e prendeu o agressor em flagrante. Ele foi levado para a delegacia e autuado por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, além de vias de fato. O caso ficará a cargo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).