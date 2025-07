Homem é preso após tentar matar taxista com 11 facadas em Minas Gerais

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Militar, após tentar matar um taxista de 32 anos com 11 facadas. A prisão ocorreu na última sexta-feira (11), em Itacarambi, no norte do estado, por meio do cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu no dia 28 de junho, depois que o agressor discutiu com o taxista na feira municipal por discordar do valor cobrado em uma corrida. Mais tarde, o homem surpreendeu a vítima em um bar e a atacou com golpes violentos de faca, atingindo a cabeça, ombro, braço e mão.

O taxista foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico e sobreviveu aos ferimentos. Após o crime, o suspeito fugiu e passou a se esconder em diferentes locais da cidade, dificultando sua captura.

A PCMG iniciou as diligências logo após o ataque e conseguiu localizar o suspeito no dia 11 de julho. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e responderá por tentativa de homicídio qualificado. As investigações continuam para esclarecer completamente os fatos e reunir todas as provas para o inquérito policial. Por:CNN Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: