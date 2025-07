Homem é preso com pistola durante fiscalização da PRF na BR-364; confira detalhes

Durante uma fiscalização de rotina na BR-364, no trecho do km 160, em Bujari (AC), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. A ação ocorreu na tarde da última terça-feira, (8)por volta das 16h20, após abordagem a um veículo utilitário de cor prata.

O comportamento nervoso e agitado do motorista durante a entrevista inicial levantou suspeitas segundo informações da PRF, levando os agentes a realizarem uma busca minuciosa no interior do veículo com a devida autorização do condutor. Durante a revista, os policiais localizaram uma pistola calibre .380, da marca Taurus, escondida embaixo do banco do motorista. A arma estava acompanhada de um carregador com nove munições e apresentava a numeração suprimida no chassi e no cano.

Ao ser questionado, o homem admitiu ser o dono da arma e revelou que a adquiriu de um terceiro. No entanto, não possuía qualquer documentação de registro ou porte. Diante das irregularidades, ele recebeu voz de prisão em flagrante.

Após a detenção, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco, onde os procedimentos legais foram adotados. O veículo ficou sob responsabilidade da passageira que o acompanhava, que também recebeu os pertences pessoais do motorista, como carteira, cartões e um relógio.

A PRF segue intensificando ações de fiscalização nas rodovias federais do estado, com o objetivo de coibir crimes e reforçar a segurança viária.

