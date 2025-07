Homem é preso com revólver após tentar fugir da PM no bairro Triângulo, em Rio Branco

Mike Wisley Quaresma Pereira, de 32 anos, foi preso na noite de sábado (26) por porte ilegal de arma de fogo, após tentar escapar de uma abordagem policial no bairro Triângulo, no Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

A prisão foi efetuada por uma guarnição da RP 203 do 2º Batalhão da Polícia Militar, após a equipe receber denúncia de que um homem armado estaria em uma residência de dois andares, com portão branco, ao lado de um lava-jato na Rua Padre José.

Com base nas informações, os policiais cercaram o imóvel, posicionando-se na frente e nos fundos. Ao perceber a presença da viatura, Mike pulou o muro dos fundos empunhando uma arma. Diante da ameaça, os militares ordenaram que ele soltasse o revólver. Como o suspeito desobedeceu, dois policiais efetuaram disparos — três de fuzil e três de pistola — para conter a ação. Ninguém foi atingido.

Na fuga, o homem entrou em uma área de mata e foi localizado minutos depois, escondido em uma casa abandonada na Rua Maria de Lourdes, paralela à via do cerco inicial. Durante a abordagem, ele admitiu ter escondido a arma no mesmo cômodo em que estava.

No local, os militares encontraram um revólver calibre .38, da marca Smith & Wesson, com seis munições intactas. O homem recebeu voz de prisão com base no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento.

Ferido por cacos de vidro ao escalar o muro da residência, Mike foi levado à UPA e, após atendimento, encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde ficou à disposição da Justiça.