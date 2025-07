Homem é preso no interior do Acre suspeito de estuprar a neta de apenas nove anos

Uma operação foi realizada no interior do estado do Acre, no município de Porto Acre, que resultou na prisão de F. dos Santos. O homem é suspeito de estuprar a neta, uma criança de nove anos de idade.

A investigação do caso foi conduzida pelo Delegado Judson Barros, que reuniu as provas necessárias e realizou a escuta de testemunhas. O delegado realizou o pedido de prisão preventiva, com o fundamento sendo a proteção da vítima, preservação de ordem pública, além da tentativa de impedir que o suspeito influencie a investigação ou intimide as partes envolvidas.

“O nosso dever é proteger os mais vulneráveis e agir com firmeza diante de qualquer violência, especialmente quando há envolvimento de familiares que deveriam zelar pela integridade da vítima”, disse o delegado.