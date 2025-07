Homem é preso pela PF no Acre por vender aves silvestres ameaçadas de extinção

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (22) um homem suspeito de envolvimento no comércio ilegal de aves silvestres em Rio Branco (AC). Segundo as investigações, ele mantinha os animais em cativeiro e os vendia por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens.

Entre as espécies encontradas, havia exemplares ameaçados de extinção. As aves eram mantidas em viveiros na residência do suspeito, em condições que levantaram preocupação sobre o bem-estar dos animais.

Todo o material apreendido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), onde as aves receberão cuidados veterinários e passarão por avaliação para verificar a possibilidade de serem devolvidas ao habitat natural.

A ação faz parte dos esforços da PF no combate aos crimes ambientais e à preservação da fauna brasileira, especialmente na região amazônica, onde o tráfico de animais representa uma ameaça crescente à biodiversidade.