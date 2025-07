Homem é preso por abusar da própria filha por quatro anos em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PCAM) prendeu um homem acusado de abusar sua filha, uma criança de apenas 10 anos, durante quatro anos. O crime, que começou quando a menina tinha apenas seis anos, foi revelado após a garota encontrar coragem para contar a uma tia sobre os abusos.

De acordo com a delegada Mayra Magna, que atua na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o pai da menina mantinha um comportamento abusivo, observando-a enquanto ela tomava banho, fazendo carícias inapropriadas e ameaçando-a de morte caso ela falasse sobre os abusos. Ele chegou a afirmar que a menina seria sua esposa e que a engravidaria quando ela completasse 15 anos.

A situação se agravou após a morte da mãe da criança, que deixou a menina sob os cuidados do pai e de um irmão de 16 anos. A falta de apoio e o medo das ameaças impediram a garota de denunciar os abusos por tanto tempo. No entanto, a coragem dela foi fundamental para que a tia procurasse a polícia e fizesse a denúncia.

As investigações indicam que os abusos ocorreram na residência onde a criança vivia com o pai e o irmão. Além disso, há suspeitas de que o homem tenha cometido abusos em relação a outra criança, incluindo a filha de uma mulher com quem ele se relacionou após a morte de sua esposa.

A prisão do homem ocorreu na quarta-feira, (3) de julho, e a PCAM segue investigando o caso para garantir a proteção da criança e responsabilizar o autor dos crimes.

