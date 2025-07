Homem é preso por abusar da sobrinha em município no interior do Acre

Um homem identificado como A.L. do C. foi preso nesta terça-feira (01) no município de Xapuri, interior do Acre, acusado de abuso de vulnerável contra a própria sobrinha. A prisão foi realizada por agentes da Polícia Civil, após a confirmação de indícios graves durante as investigações.

O caso veio à tona quando a vítima deu entrada em uma unidade de saúde apresentando lesões corporais. A gravidade da situação acionou de imediato a atenção das autoridades policiais. O delegado responsável pelo caso, Luccas Vianna Santos, instaurou inquérito policial e iniciou as diligências ainda no mesmo dia.

Durante o trabalho investigativo, a equipe conseguiu reunir elementos suficientes que apontavam para a autoria do crime. Com base nas evidências, o delegado solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito, que foi prontamente concedida. A Polícia Civil localizou o acusado e efetuou a prisão. Ele permanece à disposição do Judiciário.

“O trabalho rápido e eficiente da nossa equipe reforça o compromisso da Polícia Civil com a proteção das crianças e o enfrentamento aos crimes sexuais. Não vamos tolerar esse tipo de violência e continuaremos atuando com firmeza para garantir justiça às vítimas”, destacou o delegado Luccas Vianna. ]

As investigações continuam para aprofundar os fatos e coletar todas as provas necessárias à responsabilização do autor.

