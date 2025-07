Homem é preso por tráfico de drogas próximo à UFAC

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de terça-feira, (15) nas proximidades do campus da Universidade Federal do Acre (UFAC), após denúncias anônimas alertarem sobre a venda de entorpecentes na região.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram o suspeito e fizeram a abordagem. Com ele, foram encontradas porções de substância aparentando ser maconha, escondidas nas roupas. Além disso, outras 12 porções estavam escondidas no forro do capacete que ele utilizava no momento da abordagem.

Após receber voz de prisão, o homem confessou que havia mais entorpecentes guardados em sua residência. Com a autorização da mãe do suspeito, os agentes entraram no imóvel e fizeram buscas no quarto dele, onde apreenderam uma faca e uma tábua de corte com vestígios da droga, além de sementes de maconha e uma prensa hidráulica — equipamento frequentemente usado para prensar substâncias ilícitas.

Todo o material foi apreendido e encaminhado, junto com o suspeito, à Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), onde foram adotadas as providências legais.