Homem é preso por tráfico em Marechal Thaumaturgo após Justiça revogar liberdade provisória

Uma ação coordenada entre as Polícias Civil e Militar do Acre resultou na prisão de um homem acusado de tráfico de drogas no município de Marechal Thaumaturgo, na manhã desta segunda-feira, 14. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça após acolhimento de recurso apresentado pelo Ministério Público, que contestou a liberdade provisória concedida anteriormente ao suspeito.

A prisão aconteceu na residência do acusado, que não apresentou resistência durante a abordagem. Ele foi conduzido à delegacia da cidade, onde permanece sob custódia e deve passar por nova audiência de custódia nos próximos dias.

Segundo o delegado Marcílio Laurentino, responsável pela operação, a prisão faz parte de uma força-tarefa deflagrada após um episódio que acendeu o alerta das autoridades locais: na última quinta-feira, uma viatura da Polícia Civil foi vandalizada e teve a lataria pichada por criminosos. O ato foi interpretado como um ataque direto às instituições públicas.

“O recado que damos com essa prisão é claro: não vamos tolerar afrontas às forças de segurança nem à população de Marechal Thaumaturgo. A resposta será sempre firme e dentro da legalidade”, declarou o delegado.

O acusado já havia sido detido em flagrante no ano passado, mas foi liberado durante audiência de custódia. Inconformado com a decisão, o Ministério Público recorreu, e o Judiciário acabou revogando a liberdade concedida, autorizando a nova prisão do suspeito.

A ação reforça o trabalho conjunto das instituições de segurança na região e o comprometimento com o enfrentamento ao crime organizado no interior do estado. Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: