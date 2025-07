Homem é retirado à força após invadir palco de Zezé Di Camargo; veja

O cantor Zezé Di Camargo passou por um verdadeiro susto durante um show na cidade de Inhapim, em Minas Gerais, no último final de semana. Enquanto se apresentava na Festa do Inhame, evento tradicional do município, um homem pulou o cercado de proteção e invadiu o palco. Ele tentou abraçar o sertanejo, que ficou irritado com a situação. O homem deu trabalho até para os seguranças.

Invasão

O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (25/7). Um homem não identificado pulou a proteção que separava o público do palco e tentou abraçar Zezé enquanto ele cantava a música Você Vai Ver. Dois seguranças se aproximam e tentam retirar o fã de perto do cantor. O homem, no entanto, resiste e tenta se aproximar mais uma vez ao sertanejo.

Zezé Di Camargo, irritado, se afasta. “Vai ficar ruim pra você”, diz. Na sequência, o invasor consegue se desvencilhar dos dois seguranças e se aproxima mais uma vez do artista. “Leva daqui”, diz o irmão de Luciano Camargo. O homem, então, é retirado à força do palco enquanto tenta brigar com os seguranças.

A cena preocupou fãs nas redes sociais. “Zezé sempre dá atenção aos fãs, mas nesse caso aí quem não ficaria com medo?”, comentou Jai Moura. “O moço queria beijar Zezé, não era só um abraço! Zezé e segurança fizeram o certo mesmo”, disse Jeanne Sther. “Certíssimo! Imagina se toda a plateia decide subir no palco?”, observou Jaciano Souza.

Zezé Di Camargo durante show

Zezé Di Camargo

O cantor Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda encanta a web com momento fofo de Zezé e a caçula

Zezé Di Camargo e a caçula, Clara

Graciele leva filha a show de Zezé Di Camargo pela 1ª vez

Emoção

Nem sempre os fãs dão dor de cabeça a Zezé Di Camargo, no entanto. Um momento de profunda emoção marcou os bastidores do show de Zezé Di Camargo realizado em Canhotinho, interior de Pernambuco, no fim do mês passado.

O cantor foi surpreendido por uma fã com um presente carregado de significado: um retrato a lápis, feito à mão, que reunia duas pessoas que ele mais ama na vida, mas que nunca puderam se encontrar.

O desenho mostrava o pai de Zezé, Francisco, já falecido, segurando a pequena Clara, sua neta de apenas seis meses. A imagem retratava um momento fictício, mas com tanto realismo e afeto que tocou o coração do sertanejo de forma profunda. “Meu pai Francisco e minha filha Clara. Duas gerações que se cruzam no meu coração. Impossível não me emocionar”, disse ele, na ocasião.

