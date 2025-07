Homem é sequestrado por facção, mantido em cativeiro, agredido e baleado em Rio Branco

Helitor Altamar Cassimiro Leão Silva, de 35 anos, foi sequestrado, agredido e baleado na manhã deste sábado (19), após ter sido mantido em cativeiro por criminosos nas proximidades do Ramal do Herculano, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela vítima à Polícia Militar, ele havia saído de sua casa, no bairro Vila Betel, na noite de sexta-feira (18), com destino à residência da namorada, localizada na Cidade do Povo. Durante o trajeto, ao passar pelo ramal, foi abordado por quatro homens armados, supostamente integrantes de uma facção criminosa.

Helitor foi levado para uma área de mata, onde permaneceu em cativeiro e sofreu agressões físicas. Durante a ação, um dos criminosos efetuou um disparo que atingiu e transfixou sua mão direita.

Na manhã deste sábado, ele conseguiu escapar do local e caminhar até a BR-364, onde caiu próximo à entrada de um ramal. Populares que passavam pela região o encontraram e acionaram a Polícia Militar por meio do Centro de Operações (Copom).

Uma equipe do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), que participava da Operação Sejusp em Ação, foi mobilizada, assim como uma viatura do 2º Batalhão da PM e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Helitor recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. De acordo com a equipe médica, o estado de saúde dele é estável.

As guarnições realizaram buscas na região, mas, até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso será investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).