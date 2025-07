Homem em situação de rua desmaia após retirar cama de prédio em chamas em Rio Branco

Um incêndio atingiu, na manhã deste domingo (27), um prédio abandonado localizado na Rua José de Melo, bairro Bosque, em Rio Branco. O imóvel, que frequentemente serve de abrigo para pessoas em situação de rua, teve as chamas iniciadas por volta das 9h no segundo andar, onde havia colchões, madeiras e outros materiais inflamáveis.

De acordo com testemunhas, o fogo pode ter sido provocado por uma fogueira improvisada utilizada para cozinhar ou aquecer o local. No momento do incêndio, um homem em situação de rua que ocupava o prédio conseguiu retirar uma cama feita de espumas e lençóis. Após deixar o local com o pertence, ele desmaiou sob o forte sol, próximo à base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em frente ao Hospital da Criança. A temperatura no momento era de aproximadamente 34 °C.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas, enquanto a Polícia Militar isolou a área e prestou apoio à ocorrência. Ninguém ficou ferido, mas o prédio teve a estrutura comprometida.

O imóvel já foi alvo de incêndios em outras ocasiões e segue sendo ocupado irregularmente, o que representa risco constante de desabamento e de novos incidentes. A situação preocupa moradores e comerciantes da região, que cobram ações efetivas do poder público.

O caso reacende o debate sobre a ocupação de prédios abandonados em Rio Branco e a necessidade de políticas públicas voltadas a pessoas em situação de rua e usuários de substâncias ilícitas, especialmente em áreas com risco estrutural.