Homem em surto tenta agredir pai e ataca PM com vergalhão em Rio Branco

W.M., de 27 anos, foi contido por policiais militares do 1º Batalhão após sofrer um surto psicótico e supostamente tentar agredir o próprio pai com uma faca, além de supostamente investir contra uma equipe da PM com um vergalhão de ferro. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (2), em uma residência localizada na Rua Melo, bairro Wilson Ribeiro, região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo familiares, W.M. apresentava comportamento agressivo nos últimos dias e faz uso de medicação controlada. Durante o surto, ele supostamente ameaçou os parentes com objetos cortantes, incluindo uma faca e pedaços de ferro. Assustados, os familiares acionaram a Polícia Militar.

Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com o homem em estado de descontrole. Assim que avistou a guarnição, W.M. supostamente avançou com um vergalhão de ferro contra os agentes. Para conter a ameaça, os policiais utilizaram meios não letais: uma bala de borracha foi disparada contra a perna direita do agressor, e uma arma de choque foi acionada. Ainda assim, foi necessário o uso de força física para imobilizá-lo e realizar a contenção com algemas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), coordenada pelo médico Dr. Franco Mariscal, prestou os primeiros atendimentos no local. Após ser estabilizado, o homem foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde passou por avaliação médica.

Depois da liberação hospitalar, W.M. foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde o caso foi registrado. A ocorrência segue sob investigação.