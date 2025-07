Homem fica em estado grave após atropelamento em São Sebastião

Um homem foi atropelado por um Nissan Versa vermelho, no Bairro Morro Azul, em São Sebastião (DF), no início da manhã deste sábado (26/7). A vítima, identificada pelas iniciais J.M.S.O., de 40 anos, ficou presa embaixo do veículo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 5h47 para prestar socorro. Os bombeiros fizeram o gerenciamento de risco e retiraram o homem debaixo do carro.

A vítima foi transportada em estado crítica para a UPA de São Sebastião, segundo a corporação.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.

