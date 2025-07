Homem foragido é preso por tráfico de drogas no DF

Um foragido da Justiça foi preso por tráfico de drogas, no Recanto das Emas (DF), nesse sábado (26/7).

Policiais militares do Grupo Tático Operacional (Gtop 47) receberam informações do serviço de inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) sobre a localização de um foragido.

O investigado, que estava com um mandado de prisão em aberto, foi preso em uma casa na região administrativa. No local, os policiais encontraram porções de cocaína, skunk, maconha, comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão e uma máquina de cartão.

O homem foi levado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). O caso ficará a cargo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).