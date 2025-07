Homem fratura pernas e desloca pé em agachamento com 140kg

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que um jovem fratura as duas pernas e desloca o pé durante um exercício físico em uma máquina de academia, chamada Smith. O acidente aconteceu no dia 20 de junho, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O incidente e o exercício

No vídeo, o homem aparece realizando exercícios em uma academia, com a ajuda de um amigo. Ele faz quatro agachamentos completos, com pesos que juntos somam 140 quilos.

Entretanto, é possível perceber que, ao final da execução do treino, o jovem tenta acionar a trava de segurança do aparelho, e, sem perceber que não conseguiu, ele cai no chão com o peso sobre o corpo. Quando o amigo percebe a gravidade da situação, chama por ajuda.

O exercício físico em questão se chama agachamento na máquina Smith e é uma variação do agachamento tradicional. A máquina possui uma barra, guiada por trilhos verticais, que se move verticalmente e guia o movimento do agachamento. Para travar o aparelho de exercícios, é preciso prender a barra em um dos trilhos de suporte.

Assista:

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.