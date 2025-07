Homem furta celular e dinheiro de churrascaria em Sena Madureira

O Ponto do Churrasco, uma churrascaria localizada na Avenida Brasil, em Sena Madureira (AC), foi alvo de furto na tarde desta terça-feira (1º). Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem aproveita a ausência de clientes no espaço, entra no estabelecimento e vai até uma gaveta, de onde retira uma quantia em dinheiro e um aparelho celular.

Segundo os responsáveis pelo local, o aparelho levado era o celular comercial da empresa. O prejuízo total ainda não foi divulgado. Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e as imagens já estão sendo utilizadas na tentativa de identificar o suspeito.

Veja o vídeo: