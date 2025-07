Homem grava vídeo deitando ao lado de sucuri ferida e gera revolta na web; assista

Um vídeo viral nas redes sociais tem causado indignação entre internautas. Nas imagens, um homem aparece deitado ao lado de uma sucuri gigante, aparentemente inerte, em uma área de mata alagada — possivelmente localizada na região amazônica.

Embora a gravação tenha sido inicialmente divulgada como uma demonstração de coragem, a reação do público foi imediata ao perceber o estado do animal. A sucuri apresenta ferimentos visíveis, sangramento e, segundo alguns usuários, sinais de morte.

“Ele se deitou, pois no mínimo tava morta, ela toda cortada e com a cabeça sangrando”, escreveu um internauta. Outros comentários destacaram a falta de ação dos órgãos ambientais. “Cadê o IBAMA agora, não faz nada, se fosse um animal criado com amor e carinho em casa o IBAMA ia atrás e ainda era multado!”, publicou um usuário.

A publicação também gerou críticas diretas à postura do homem que aparece no vídeo. “Mania do brasileiro de cometer crime e ainda gerar provas contra si mesmo” e “A pergunta deveria ser: Coragem, loucura ou idiotice? A resposta já sabemos!” foram algumas das críticas feitas.

Entre os diversos relatos, há indignação com o estado do animal. “Crime ambiental gritando. Matou a cobra. O ser humano é cruel. Está acabando com o mundo”.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a localização do vídeo nem sobre quem aparece nas imagens. O caso pode configurar crime ambiental, conforme a Lei nº 9.605/98.

Veja o vídeo: