Homem invade trabalho da ex, tenta matá-la e é impedido por policial à paisana

Um homem identificado como Luiz Felipe foi detido na noite deste sábado (26) após invadir o restaurante Deck Cente Ville, no bairro Jardim de Alah, em Rio Branco (AC), e tentar agredir sua ex-companheira. A intervenção de um policial à paisana e de clientes impediu que a situação evoluísse para violência física.

O caso ocorreu por volta das 21h50. Segundo testemunhas, Luiz chegou ao local exaltado, gritando ofensas e tentando forçar Valéria, que trabalha no restaurante como cuidadora de crianças, a sair para conversar. Ela recusou, o que gerou um tumulto.

De acordo com o relato da vítima à polícia, minutos antes Luiz havia ligado para ela, fazendo acusações de traição e negando a paternidade do filho do casal. Logo em seguida, apareceu no restaurante e foi direto à área onde estavam as crianças, proferindo xingamentos como “filha da puta” e “vadia”.

Diante da confusão, um homem que se identificou como policial civil tentou conter Luiz. Como o suspeito se recusava a se acalmar, foi imobilizado com ajuda de outras pessoas. Durante a ação, sofreu um ferimento no rosto, e alegou ter sido atingido por um soco do policial.

A Polícia Militar foi acionada via COPOM e encontrou Luiz já contido, com a camisa rasgada, o rosto ensanguentado e visivelmente alterado. Ele foi algemado e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, onde recebeu dois pontos no supercílio e realizou exames que indicaram possível fratura no nariz. Na sequência, foi transferido ao Pronto Socorro, onde um médico descartou necessidade de cirurgia. Luiz deverá retornar neste domingo (27) para reavaliação com um otorrinolaringologista.

Valéria informou que já havia solicitado medida protetiva contra Luiz anteriormente, mas optou por cancelá-la. Após o novo episódio, manifestou à polícia o desejo de retomar a proteção judicial.

O caso foi registrado na delegacia de flagrantes, onde ambos foram apresentados para os procedimentos cabíveis.

Veja o vídeo: