Homem mata a esposa na frente dos filhos após ser chamado de “corno”

Um homem, de 33 anos, foi preso em flagrante após assassinar a companheira com 15 facadas, nesta terça-feira (22/7). O crime ocorreu após uma discussão em que a vítima, de 29 anos, teria chamado o agressor de “corno”. A polícia encontrou o suspeito escondido em uma mata e ele foi autuado em flagrante por feminicídio.

Após receberem a denúncia, as equipes do Comando de Policiamento Especializado (CPE) iniciaram buscas pelo suspeito, que foi localizado às margens de uma mata próxima à Avenida União. Ao avistar os policiais, o homem tentou fugir, mas foi alcançado e capturado.

A arma do crime foi jogada no matagal durante a fuga, mas, no momento da abordagem, o suspeito indicou o local onde a havia descartado, permitindo que os policiais a recuperassem.

A vítima, identificada apenas como Helen, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O casal tinha filhos e pelo menos uma das crianças testemunhou o assassinato, o que agrava ainda mais a brutalidade do caso.