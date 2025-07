Homem morre após pneu de caminhão explodir durante calibragem; vídeo

A vítima havia viajado de Padre Bernardo até a borracharia Matrinchã, uma viagem de mais de cinco horas, para buscar uma caçamba que havia comprado do proprietário do estabelecimento. No local, ele utilizou um compressor emprestado para encher o pneu e garantir a pressão adequada.

As investigações preliminares sugerem que o pneu pode ter sido fabricado com defeito ou ter passado por reparos irregulares. A Polícia Civil de Goiás informou que, se for confirmado que os pneus foram submetidos a reparos indevidos, o dono da borracharia poderá ser indiciado por homicídio culposo.

Fonte: Metrópoles.

Redigido por: Contilnet.