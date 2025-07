Homem morre após sofrer ataque de abelhas em Goiânia, no Goiás

Um homem, de 39 anos, morreu após sofrer um ataque de abelhas, na tarde desta quarta-feira (23), em Goiânia, no setor Nova Suíça, em Goiás.

De acordo com os bombeiros, a vítima sofreu um mal súbito após ser picada pelas abelhas. As testemunhas relataram que o homem afirmou, antes de perder a consciência, que era alérgico a abelhas.

Ao chegarem no local, os Bombeiros constataram que a vítima já estava em parada cardiorrespiratória. Os agentes tentaram realizar o protocolo de reanimação cardiopulmonar (RCP), porém sem sucesso.

O óbito foi confirmado no local. As autoridades foram acionadas, e o Instituto Médico Legal (IML) foi comunicado. O corpo permaneceu sob custódia da Polícia Militar até a chegada do IML.