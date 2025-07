Homem procura UPA com cenoura presa no ânus; vídeo

Um homem procurou ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará, depois de prender uma cenoura no reto, que fica na parte final do intestino grosso, entre o cólon e o ânus.

O caso chamou a atenção depois que um vídeo, que mostra o tumulto na recepção da UPA e a reação do homem ao descobrir que precisaria passar por exames antes de retirar a cenoura do reto, foi publicado nas redes sociais, na terça-feira (29/7).

Após a realização de exames de imagem e com a confirmação da presença do item no reto do homem, a equipe realizou o procedimento de remoção. Ele foi encaminhado para observação e cuidados ambulatoriais, com acompanhamento médico.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.