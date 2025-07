Homem que aparece em vídeo furtando celular em Sena Madureira é capturado pela PM

Em um curto espaço de tempo, a Polícia Militar de Sena Madureira conseguiu prender um homem que adentrou em um estabelecimento e furtou um aparelho celular. Trata-se de Rodrigo Silva de Souza, 27 anos.

Após o furto consumado, a PM ficou em alerta e levantando informações sobre o acusado. Nesta quarta-feira (2), ele foi encontrado na altura do km 5, BR-364, entre Sena e Rio Branco.

O furto do celular ocorreu em um ponto de churrasco que fica na Rua Quintino Bocaiúva. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança do local. Nas imagens, Rodrigo abre uma gaveta e se apossa do celular.

Segundo a PM, além desse caso específico, ele é acusado ainda de ter praticado em datas pretéritas uma tentativa de roubo em Sena Madureira.

Após receber voz de prisão, o infrator foi encaminhado para a unidade de segurança pública para os procedimentos de praxe.