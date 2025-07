Homem que desapareceu após voo com escala no DF teve perda de memória

O mecânico que havia desaparecido e foi encontrado pela família cinco dias após ser internado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Distrito Federal, Fábio Morais Cavalcanti (foto em destaque), 50 anos, teve perda de memória durante dois dias, chegou a passar fome e teve suas roupas roubadas.

Sobrinha de Fábio, a cabeleireira Carolina Rodrigues, 34, informou que o seu tio teve uma perda de memória, não se lembra o que aconteceu nos dois primeiros dias e ainda apresenta algumas informações desconexas. “Ele pedia dinheiro para as pessoas e ninguém o ajudava pensando que ele era morador de rua”.

Em contato com o Metrópoles, Fábio contou um pouco do que ele se lembra dos dias em que ficou desaparecido e perdido no Distrito Federal. Ele afirmou que teria saído sem acompanhamento da UPA, pediu informações e dinheiro às pessoas, mas não era atendido por ninguém.

“Eu não conhecia ninguém, ninguém me dava atenção. Eu tive minhas roupas roubadas e cheguei a ficar dois dias sem comer”, relatou o mecânico.

Fábio é natural de Pernambuco

Fábio desapareceu após dar entrada na UPA do Núcleo Bandeirante

Segundo Caroline, apesar de ter passado por necessidades e apuros, Fábio teria sido acolhido e ajudado por uma igreja, onde teria recebido roupas e alimentos. “Ele recebeu peças de roupas novas e um chinelo, mas não sabemos quem o ajudou”, contou a sobrinha do mecânico.

Apesar de estar machucado nas regiões da cabeça, pé e perna, Fábio está em bom estado de saúde e foi liberado para voltar à sua cidade natal após passar por novos exames médicos.

Relembre o caso do desaparecimento

No dia 5 de julho, o homem apresentou tontura quando ele fazia uma viagem de avião de Recife (PE) para Manaus (AM) pela companhia aérea Gol, com conexão em Brasília. A partir de então, não foi mais visto nem deu notícias.

Fábio, que não é alfabetizado nem tem celular, viajava para Manaus a passeio, para rever o irmão.

Depois de o mecânico não se sentir bem, funcionários da companhia aérea responsável pelo voo em que ele estava o acompanharam até um hotel próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília.

Contudo, por volta das 23h30, Fábio teve uma convulsão e, cerca de 1 hora depois, foi internado na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante.

Ele teve mais uma convulsão no último domingo (6/7) e, na manhã de segunda-feira (7/7), desapareceu da unidade de saúde. Um funcionário da UPA chegou a dizer à família dele que Fábio aparentava estar desorientado.

A família do passageiro ainda entrou em contato com um funcionário da companhia aérea para obter informações sobre Fábio, mas não recebeu mais respostas depois que ele desapareceu.

O homem foi localizado na Rodoviária Interestadual de Brasília nessa quinta-feira (10/7), por volta das 18h.

Caroline levou o tio a uma unidade de saúde nesta sexta-feira (11/7) para avaliação, e ambos devem voltar para Ipojuca (PE), onde a família mora.

A mala do mecânico, que não foi encontrada com ele, e nem estava no hotel onde ele teria sido levado pela companhia aérea, foi encontrada na sessão de achados e perdidos no Aeroporto de Brasília.

Acompanhado da sua sobrinha Carolina, o mecânico deve fazer viagem de ônibus, nesta segunda-feira (14/7), de volta à Ipojuca (PE), lugar onde ele vive com a família.