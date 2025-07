Homem que esfaqueou mulher no Aeroporto JK é o “Mendigo do Tiktok”

Com pouco mais de sete mil seguidores nas redes sociais, o homem que esfaqueou uma mulher no mezanino do Aeroporto Internacional de Brasília, na madrugada desta terça-feira (22/7), “tirava onda” de influenciador digital e produzia vídeos para o TiktTok, com direto a dublagem e brincadeiras com filtros com o rosto do presidente Lula.

Quem assiste às dezenas postagens feitas por Alessandro Spaniol (foto em destaque), 42 anos, não imagina que o suspeito estava mergulhado no vício por pedras de crack. Ele já havia sido preso várias vezes envolvido em 18 registros criminais, inclusive por ameaça, vias de fato, lesão corporal, porte de arma branca e violência doméstica, cometidos ao longo dos últimos anos.

Apesar de ter um barraco na Vila Cahuy, ele passava a semana dormindo nas rua e, por isso, passou a ser chamado por muitos seguidores de o “Mendigo do TikTok”.

O criminoso, preso na tarde desta segunda-feira (22/7) por policiais da 10ª DP (Lago Sul), após fugir do local do crime de táxi, tinha o costume de publicar a rotina nos arredores e dentro das dependências do aeroporto. A rotina era postada quase que diariamente.

O crime

A vítima tem 45 anos e foi atacada com golpes no pescoço, no tórax, nas mãos e nas costas. De acordo com as investigações da PCDF, os envolvidos viviam em situação de rua.

A vítima, que não terá o nome divulgado, prestou depoimento e detalhou que Alessandro e ela começaram a discutir no aeroporto. Em seguida, a violência se tornou física. Ela contou, ainda, que os dois lavam carros no Núcleo Bandeirante e perto do aeroporto.

Outros detalhes:

Um funcionário da segurança do terminal aéreo foi ao posto policial do aeroporto e avisou sobre o ocorrido, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O caso é investigado pela 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul).

A vítima acrescentou que tem um relacionamento com o agressor há cerca de um ano, que ele consome crack e álcool com frequência, que Alessandro chegou a agredir a própria mãe quando morava em Mato Grosso e que, anteriormente, ela pediu medidas protetivas contra ele.

Posicionamento

Por meio de nota, a concessionária Inframerica, responsável pela gestão do Aeroporto de Brasília, informou que, às 3h17, uma equipe do posto médico do terminal prestou os primeiros socorros à vítima e a encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante.