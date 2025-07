Homem que invadiu shopping com carro é solto e tem CNH suspensa

Goiânia – O motorista preso após invadir com um carro a área interna do shopping Flamboyant, na capital goiana, passou por audiência de custódia na tarde dessa terça-feira (22/7) e foi colocado em liberdade provisória pelo juiz Alessandro Pereira Pacheco, da 2ª Vara das Garantias de Goiânia.

O magistrado dispensou o pagamento de fiança, mas impôs uma série de medidas cautelares a Gilberto Ribeiro Gonçalves, de 51 anos. O homem teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa por, no mínimo 120 dia ou até um laudo da Junta Médica do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), e também foi encaminhado para tratamento psiquiátrico, com possibilidade de internação compulsória, caso necessário, que deve começar em até 10 dias.

Ele também não poderá mudar de endereço sem autorização, deverá comparecer a todos os atos processuais e se abster de cometer qualquer outro crime.

A invasão do shopping aconteceu na noite da última segunda-feira (21/7). O caso ganhou ampla repercussão no estado depois que o motorista avançou com o carro até o segundo piso do centro de compras. Vídeos gravados por clientes e funcionários mostram o momento da confusão e o desespero das pessoas que presenciaram a cena.

A defesa alegou que Gilberto sofre de transtornos mentais, tese que também é levantada no inquérito da Polícia Civil (PC). O juiz entendeu que há necessidade de acompanhamento médico especializado, mas que a gravidade do caso não justificava, por ora, a manutenção da prisão preventiva.