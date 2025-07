Homem que se passava por pastor é preso por golpes na compra de gado em RO

Um homem foi condenado a oito anos e dez meses de prisão em regime fechado por aplicar golpes em negociações de compra e venda de gado e outras transações no setor agropecuário, em Buritis (RO). A decisão é do Judiciário de Rondônia, após ação do Ministério Público (MP-RO).

Segundo o Ministério Público de Rondônia (MPRO), ele praticou sete crimes de estelionato e chegou a causar um prejuízo de mais de R$ 500 mil. O suspeito foi preso em flagrante em maio, enquanto tentava enganar mais uma vítima.

De acordo com a Polícia Militar, ele se apresentava como pastor de uma igreja evangélica para conquistar a confiança dos produtores. O flagrante aconteceu depois que o filho de um produtor rural denunciou à polícia que o pai estava prestes a cair em um golpe.

Após a denúncia, os policiais localizaram o caminhão usado pelo suspeito no transporte dos animais. Durante a abordagem, ele confessou o golpe, mas tentou enganar os agentes com outra versão dos fatos. Na consulta ao nome dele, a polícia descobriu que o homem já tinha feito vítimas também em Campo Novo de Rondônia (RO), Alto Paraíso (RO) e Machadinho D’Oeste (RO).

Todos os animais foram recuperados e devolvidos aos verdadeiros donos. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outras possíveis vítimas.

Esquema sofisticado

De acordo com o MP, o golpista usava falsas promessas de pagamento para conseguir o gado das vítimas e, depois, não quitava a dívida. Ele também criava a imagem de pessoa confiável e usava métodos para dificultar a identificação do destino final dos animais ou de outros envolvidos nos crimes.

A condenação foi resultado de uma ação penal proposta pela Promotoria de Justiça de Buritis. Segundo o órgão, os valores dos golpes variavam entre R$ 2 mil e R$ 70 mil.

O julgamento aconteceu na comarca de Buritis, onde o réu recebeu a sentença de prisão em regime fechado por estelionato.

Fonte: g1 RO

Redigido por ContilNet.