Homem teme não receber pagamento via Pix em Boca do Acre e só aceita dinheiro na hora: “Não chega lá”

O vereador de Sena Madureira, Dênis Araújo publicou um vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira (9), de um momento que deixou um morador da cidade confuso. De mudança para Boca do Acre, no Amazonas, o homem teme que não receba seu pagamento de costume via Pix, já que acredita que no novo local o formato não funcione.

Araújo explica que o valor é fruto de uma ajuda de custo de R$ 50 mensais paga ao amigo por um empresário em sinal de companheirismo, mas o novo formato de envio instantâneo do dinheiro não agradou.

“Estou preocupado porque não vai Pix para Boca do Acre. Não vai de jeito nenhum, só se for para o infer… Eu só acredito quando passa [o dinheiro] agora. Porque passou já foi”, afirma.

O momento chamou a atenção dos seguidores do vereador, que brincaram com a reação do homem. “Também não acho que não vem, porque o Rio Purus tá seco e as estradas esburacadas”, disse um deles.

Veja o vídeo: