Homenagem emocionante: Liverpool prestará tributo a Diogo Jota e irmão em amistoso

O Liverpool irá disputar a primeira partida de futebol desde a morte de Diogo Jota e seu irmão, André Silva. Neste domingo (13 de julho), às 11h (horário de Brasília), os Reds enfrentam o Preston North End em amistoso de pré-temporada. A partida contará com homenagens aos ex-jogadores, mortos no dia 3 de julho em acidente de carro na Espanha.

A tradicional música cantada pela torcida do Liverpool, “You’ll never walk alone”, será entoada antes do início do jogo. Uma coroa de flores também será colocada ao lado dos torcedores visitantes no estádio.

Antes da partida, o estádio respeitará um minuto de silêncio, em tributo a Diogo e André. Os jogadores das duas equipes também usarão braçadeiras pretas.

O trágico acidente

Diogo e seu irmão, André Silva, morreram vítimas de um acidente de carro na rodovia A-52, na Espanha, na região de Sanabria. Até o momento, sabe-se que o incidente ocorreu no quilômetro 65 da via que liga o território espanhol com a região norte de Portugal.

De acordo com a Guarda Civil Espanhola, um pneu do carro estourou durante uma ultrapassagem, o que fez com que o veículo do jogador saísse da pista e pegasse fogo.

Segundo a imprensa portuguesa, Diogo Jota teria recebido uma recomendação médica para não viajar de avião, já que tinha passado por uma cirurgia recente no pulmão. A ideia era evitar a pressão exercida em voos, que poderia prejudicar o processo pós-operatório.

Diogo Jota e André Silva estavam a bordo de uma Lamborghini, e iriam até a cidade de Santander, na costa norte da Espanha. De lá, pegariam um barco para a Inglaterra, até Portsmouth, no sul do país.

