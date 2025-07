Horas antes da tragédia: registros de Dayana, diretora de Marketing de Pablo, comovem fãs

Dayana Nataly Bezerra Lima, diretora de marketing do cantor Pablo, faleceu após um grave acidente de carro na BR-324, nas proximidades de Amélia Rodrigues, no interior da Bahia. A trágica notícia comoveu o mundo da música nesta terça-feira (29/7).

Antes do acidente, Dayana compartilhou momentos de alegria nas redes sociais. Em seus stories, apareceu sorridente, comentando sobre o trabalho e demonstrando entusiasmo com os projetos em andamento. Ela também celebrou a conquista da irmã, Letícia Cavalcanti, recém-formada em design gráfico.

Dayana Nataly Bezerra Lima, diretora de marketing do cantor Pablo

Em uma das postagens, Dayana surgiu ao lado do cantor Pablo após um show e declarou que ele era seu “orgulho”. No último vídeo publicado, registrou um momento em que Pablo gravava para o projeto “Bodega do Pablo”. Era assim que Day se mostrava nas redes: vibrante, dedicada e de alto astral no ambiente profissional.

A morte da diretora gerou comoção nas redes sociais, onde diversas personalidades prestaram homenagens. “Meu irmão amigo, sentimentos a todos da família e equipe nesse momento de dor”, escreveu o apresentador Geraldo Luiz nos comentários da publicação sobre a tragédia, feita no perfil do cantor Pablo. “Tristeza imensa… Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos”, disse o comediante Yuri Marçal.

Ainda em seu perfil do Instagram, Dayana aparece com alguns famosos como Claudia Leitte, Bell Marques, Grupo É o Tchan, além do próprio Pablo.

O que aconteceu com a diretora de marketing?

Dayana Nataly Bezerra Lima não resistiu após um acidente automobilístico ocorrido na BR-324, nas imediações de Amélia Rodrigues. Ela retornava de um compromisso profissional em Feira de Santana, acompanhada por outros integrantes da equipe do artista, quando o veículo em que estavam perdeu o controle, saiu da pista e capotou. Apesar da rápida chegada das equipes de resgate, a profissional não resistiu aos ferimentos.