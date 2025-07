Horóscopo 2025: confira a previsão deste domingo para seu signo

Soluções brilhantes, empatia e magnetismo não faltarão hoje, sua presença será marcante por onde passar. Dê um toque de originalidade ao look e renove sua imagem. Com Vênus, Lua e Urano em seu signo, você poderá promover uma verdadeira revolução em sua vida. Portas se abrirão, nos negócios e nos relacionamentos.

O domingo pedirá momentos de silêncio, pausa e cuidado com a saúde mental. Notícias inesperadas ou mudanças no seu entorno poderão amplificar sua sensibilidade. Evite se sobrecarregar e confie no poder da escuta. Um descanso de verdade vale mais do que tentar controlar o que está fora do seu alcance. Desacelerar será essencial.

Leão (23/07 – 22/08)