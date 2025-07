Horóscopo de hoje, 02/07/2025 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04) As relações pedem mais atenção com a Lua Crescente, exigindo ajustes constantes para que os desafios no convívio não comprometam as ações em conjunto e os vínculos. Compreensão e diálogo são essenciais.

Touro (20/04 – 20/05) O cotidiano se mostra estimulante e desafiador, exigindo senso crítico e capacidade de adaptação, pois a Lua Crescente no setor das rotinas entra em tensão com Netuno, Saturno, Sol e Júpiter. Manter a diplomacia é essencial para negociar acordos e resolver pendências.

Gêmeos (21/05 – 20/06) As interações sociais ganham força com a Lua Crescente, mas também surgem conflitos ligados a diferenças de ideias e personalidade. Tente lidar com posturas distintas com diplomacia para manter o equilíbrio nas relações.

Câncer (21/06 – 22/07) O envolvimento na vida doméstica fica mais forte com a Lua Crescente, motivando o desejo de contribuir com melhorias no lar. Mantenha a harmonia com as pessoas próximas, pois a tensão com Netuno, Saturno, Sol e Júpiter sinaliza possíveis conflitos.

Leão (23/07 – 22/08) A Lua Crescente na área da comunicação favorece a expressão de ideias, trazendo mais espontaneidade e abertura. No entanto, as divergências nas relações podem crescer, com riscos de mal-entendidos e atitudes rígidas. Mantenha o diálogo aberto e busque acordos possíveis.

Virgem (23/08 – 22/09) Sua postura fica mais prática com a Lua Crescente, porém a tensão desse astro com Netuno, Saturno, Sol e Júpiter alerta para a falta de limite nos gastos. Invista com cuidado e critérios previamente estabelecidos, moderando suas ações para evitar conflitos com as pessoas ao seu redor.

Libra (23/09 – 22/10) As emoções ficam mais intensas com a Lua Crescente, trazendo tanto entusiasmo quanto reações exageradas diante dos desafios. Um dos principais aprendizados será lidar com diferenças ideológicas em seus relacionamentos, como indicam Netuno, Saturno, Sol e Júpiter tensionados à Lua.

Escorpião (23/10 – 21/11) Seu emocional fica mais sensível frente aos desafios, pois a Lua Crescente transita no setor de crise e entra em tensão com Netuno, Saturno, Sol e Júpiter. Cuide do seu bem-estar e evite se sobrecarregar. Manter o equilíbrio interno é essencial para solucionar os problemas.

Sagitário (22/11 – 21/12) A Lua Crescente na área das amizades desperta a vontade de fazer novas conexões, incentivando momentos agradáveis com pessoas próximas. No entanto, entenda que nem sempre os ânimos estarão alinhados. Respeite a privacidade das pessoas e escolha companhias seguras para compartilhar seus sentimentos.

Capricórnio (22/12 – 19/01) Sua disposição para o trabalho cresce com a Lua Crescente no setor profissional, elevando sua produtividade. Tenha cuidado com o excesso de responsabilidades, e não deixe que a pressão afete seus relacionamentos. Equilíbrio e moderação serão seus aliados

Aquário (20/01 – 18/02) A Lua Crescente no setor espiritual fortalece sua autoconfiança e sua capacidade para alcançar os objetivos estabelecidos no momento. Evite a ansiedade, principalmente diante dos obstáculos. Tente manter a serenidade.