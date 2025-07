Horóscopo de hoje, 04/07/2025 – Previsões para todos os signos

Descubra as previsões astrológicas para o seu signo neste dia 04/07/2025. Amor, carreira e saúde sob a influência dos astros.

Áries (21/03 – 19/04) Carisma e gentileza ficam mais visíveis com Vênus na casa comunicativa, promovendo conexões harmoniosas e diálogos enriquecedores. Cultive equilíbrio emocional para lidar com adversidades sem exageros.

Touro (20/04 – 20/05) Com Vênus no setor material, o emocional busca segurança no que é concreto, favorecendo o desejo de aproveitar o lado prazeroso da vida. A generosidade se faz presente nos vínculos, mas é preciso critério para lidar com as pessoas e manter o equilíbrio.

Gêmeos (21/05 – 20/06) Sua beleza fica mais evidente com Vênus em seu signo, somando carisma e sensibilidade que transparecem na forma de se expressar, tornando sua presença agradável e envolvente. Mantenha o cuidado nas interações, devido à harmonia desse astro com Plutão e sua tensão com Marte.

Câncer (21/06 – 22/07) Com Vênus no setor de crise, o recolhimento se mostra essencial para refletir sobre os desafios que afetam sua autoestima. Tente se libertar de padrões de dependência e repense a forma como você expressa afeto e administra os desconfortos emocionais.

Leão (23/07 – 22/08) Com Vênus no setor de amizades, simpatia e leveza favorecem os vínculos sociais. Evite se expor além do necessário e saiba diferenciar relações verdadeiras de vínculos passageiros. Redobre os cuidados com gastos relacionados a compromissos sociais.

Virgem (23/08 – 22/09) Vênus no setor profissional traz mais prazer nas atividades ligadas ao trabalho, favorecendo o reconhecimento das suas qualidades e ambições. Cultive boas relações no trabalho, unindo talentos diversos e resolvendo diferenças com diplomacia diante dos desafios.

Libra (23/09 – 22/10) A presença de Vênus no setor espiritual marca uma fase de busca por vivências culturais, ligadas a valores pessoais e interesses mais amplos. Estudos e viagens se tornam caminhos possíveis. Autoconhecimento ajuda a romper limites internos.

Escorpião (23/10 – 21/11) Vênus ingressa no setor íntimo, favorecendo o recolhimento afetivo e uma reorganização emocional. Essa fase estimula o fortalecimento da autoestima e a valorização de vínculos profundos. Afaste relações dependentes e busque trocas mais conscientes.

Sagitário (22/11 – 21/12) Vênus fortalece suas relações ao estimular compreensão e trocas significativas, enriquecendo conexões tanto no campo emocional quanto no criativo. A harmonia com Plutão permite criar laços mais profundos, enquanto a tensão com Marte reforça a necessidade de manter uma postura diplomática.

Capricórnio (22/12 – 19/01) Vênus na área do cotidiano traz satisfação às tarefas rotineiras, melhorando seu ambiente de trabalho e promovendo interações mais leves. Desenvolver resiliência emocional será essencial para lidar com momentos de pressão.

Aquário (20/01 – 18/02) A passagem de Vênus pela área relacionada aos prazeres e ao social, estimula a criatividade e torna a convivência mais agradável, mas a tensão com Marte sugere que gastos impulsivos devem ser evitados. Escolhas criteriosas tornam cada experiência mais significativa.