Horóscopo de hoje, 14/07/2025 – Previsões para todos os signos

O céu da semana favorece revisões na sua relação com o coletivo, favorecendo mudanças necessárias. Evite gastos por impulso para proteger seu equilíbrio financeiro, devido à tensão entre Vênus e Marte no eixo material e social.

O céu da semana favorece conexões que estejam em sintonia com seus valores e crenças. Demonstre generosidade, mas evite comprometer a estabilidade financeira, pois Vênus e Marte estão em tensão entre as áreas das amizades e material.

O céu da semana destaca a necessidade de buscar acordos nas parcerias para lidar com desafios e compromissos. Mantenha a serenidade diante da pressão no trabalho, devido à tensão entre Vênus e Marte entre a vida profissional e seu signo.

