Horóscopo de hoje, 26/07/2025 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04) O período favorece o equilíbrio emocional através de uma rotina que integre produtividade e momentos de prazer, graças à harmonia entre Lua e Vênus. Mesmo que surjam imprevistos devido à tensão entre Lua e Urano, manter a serenidade e avaliar as situações com clareza será o melhor caminho.

Touro (20/04 – 20/05) A conexão entre Lua e Vênus estimula sua criatividade e eleva seu carisma nas relações, proporcionando momentos prazerosos. Porém, a tensão entre Lua e Urano pode estimular atitudes impulsivas. Mantenha a cautela para não comprometer seu equilíbrio financeiro em busca de satisfação imediata.

Gêmeos (21/05 – 20/06) Sua jornada se revela prazerosa e cheia de criatividade com Lua e Vênus em harmonia, favorecendo um cotidiano mais leve e funcional. Embora possam surgir tensões no ambiente familiar, evite se envolver em atritos. Mantenha a serenidade para preservar a harmonia nas relações.

Câncer (21/06 – 22/07) A harmonia entre Lua e Vênus favorece momentos de conexão afetiva e apreciação cultural, fortalecendo laços importantes. Porém, discussões em grupo sobre temas sensíveis que mexem com o orgulho das pessoas podem surgir. Controle suas emoções e evite alimentar conflitos desnecessários.

Leão (23/07 – 22/08) O equilíbrio emocional do momento está ligado ao conforto material, mas convém ter cautela com os gastos, como alerta a tensão entre Lua e Urano. Agir por impulso ou com generosidade excessiva pode trazer prejuízos. Seja coerente com sua realidade financeira e não tome decisões precipitadas agora.

Virgem (23/08 – 22/09) Seu lado emocional pode buscar formas criativas de se expressar e valorizar o convívio. No entanto, ao enfrentar situações mais exigentes, é importante agir com mais recolhimento e olhar com atenção para o que precisa ser ajustado, conforme alerta a tensão entre Lua e Urano.

Libra (23/09 – 22/10) O dia favorece o cuidado com seu bem-estar emocional e a resolução de questões que possam afetar sua qualidade de vida. A criatividade pode ajudar nesse processo. Os desafios atuais, impulsionados pela tensão entre Lua e Urano são oportunidades para fortalecer sua autoconfiança e resiliência.

Escorpião (23/10 – 21/11) Seu bem-estar emocional se conecta às amizades e ao lazer neste sábado, com Lua e Vênus em sintonia. No entanto, a tensão entre Lua e Urano pode trazer obstáculos ao tentar equilibrar vida pública e pessoal, exigindo cautela em ambientes fora do seu círculo de confiança.

Sagitário (22/11 – 21/12) Um olhar criativo para a gestão da vida ajuda a lidar melhor com os recursos e superar limitações financeiras. No entanto, podem surgir atritos ao dividir as responsabilidades do dia a dia. Priorize o diálogo e a flexibilidade para evitar conflitos desnecessários, devido à tensão entre Lua e Urano.

Capricórnio (22/12 – 19/01) O encontro entre Lua e Vênus destaca conexões que compartilham interesses culturais, tornando o sábado mais leve e prazeroso. Ainda assim, imprevistos ligados à rotina podem afetar o seu humor. Busque flexibilidade e priorize o que nutre seu bem-estar.

Aquário (20/01 – 18/02) O encontro entre Lua e Vênus proporciona momentos de prazer ligados à vida privada, favorecendo a dedicação aos afazeres e às pessoas próximas. No entanto, situações fora do previsto podem gerar tensão no ambiente. Procure agir com cautela e manter a discrição para preservar a harmonia ao seu redor.