Horóscopo de hoje, 28/07/2025 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04) O céu da semana favorece ações que fortalecem seu bem-estar e seu crescimento profissional. O cuidado com o lar ganha força, assim como as conexões afetivas, já que Vênus ativa o setor da família.

Touro (20/04 – 20/05) O céu da semana estimula uma jornada de introspecção, favorecendo o autoconhecimento e o fortalecimento pessoal, enquanto a Lua Crescente pede atenção aos vínculos e compromissos. Conexões afetivas se tornam mais frequentes e significativas.

Gêmeos (21/05 – 20/06) O céu da semana amplia sua visão sobre as pessoas que integram sua vida, favorecendo a percepção das suas necessidades e melhorias no convívio. No campo material, Vênus favorece soluções inovadoras e um uso mais inteligente dos recursos disponíveis.

Câncer (21/06 – 22/07) O céu da semana estimula a criatividade e a organização da rotina, com a Lua Crescente favorecendo trocas intelectuais produtivas. A entrada de Vênus em seu signo fortalece a autoestima e a capacidade de inovação.

Leão (23/07 – 22/08) O céu da semana destaca sua capacidade de organização, favorecendo uma gestão mais eficiente, enquanto a Lua Crescente direciona a atenção para questões familiares. Embora o cuidado com o coletivo seja importante, mantenha certa discrição emocional para proteger sua intimidade.

Virgem (23/08 – 22/09) O céu da semana coloca a vida pessoal entre suas prioridades, com as necessidades pessoais ganhando destaque e sendo aprimoradas no contato com pessoas próximas. A entrada de Vênus na área das amizades favorece momentos agradáveis em atividades culturais e encontros em grupo.

Libra (23/09 – 22/10) O céu da semana favorece uma revisão cuidadosa das ideias, facilitando o ajuste de metas e ajudando você a expressar suas ambições com confiança, pois a Lua passa pela fase crescente. No campo profissional, Vênus traz satisfação e reconhecimento ao trabalho realizado.

Escorpião (23/10 – 21/11) O céu da semana estimula a participação em projetos coletivos que visam objetivos comuns, com a Lua Crescente em seu signo fortalecendo sua capacidade de cooperação. Vênus na área espiritual eleva sua autoestima, despertando interesse por experiências prazerosas ligadas ao bem-estar.

Sagitário (22/11 – 21/12) O céu da semana alimenta seus planos profissionais, trazendo confiança para seguir com projetos e fazer os ajustes necessários diante dos desafios. Vênus no setor íntimo favorece prazeres seletos.

Capricórnio (22/12 – 19/01) O céu da semana traz amadurecimento, ampliando sua compreensão sobre suas limitações e capacidades, além de revelar o impacto positivo do trabalho em grupo. Com Vênus no setor de relacionamentos as trocas afetivas se fortalecem.

Aquário (20/01 – 18/02) O céu da semana realça seu lado criterioso na organização do cotidiano e sua habilidade para lidar com pessoas, fortalecendo laços de confiança. Com Vênus ativando o setor das rotinas, sua criatividade se torna ferramenta valiosa para otimizar recursos e trazer harmonia ao lar.