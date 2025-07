Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira

Urano, com seu ingresso em Gêmeos, ratifica o que estabeleceram as migrações, nas décadas passadas, das Plêiades para esse mesmo signo, e da estrela Regulus para Virgem, isto é, que o tempo dos grandes Impérios está no fim, para ser substituído por uma civilização em que a autoridade e o poder são diluídos em múltiplos centros em nosso planeta.

As antigas tradições, no entanto, custam a morrer, se agarram a ideais que, se um dia foram estrelas norteadoras que brindavam com bem-viver à maior quantidade possível de pessoas, agora são cadáveres ambulantes, abstrações vazias que promovem transtornos na civilização. É impossível, e contraproducente, forçar as pessoas a abrir a mente ao futuro e abandonar o passado recalcitrante, mas o tempo é Rei, e não perdoa a quem não se adapta ao espírito da nova civilização.

Áries (21/3 a 20/4)

As negociações são importantes e envolvem valores substanciais, portanto, não devem ser administradas sem a devida atenção, com sua alma ciente de que terá de fazer concessões, além das exigências conhecidas. Em frente.

Touro (21/4 a 20/5)

Colocar ordem nas contas não é algo que se refira apenas ao dinheiro, porque no mundo das emoções também há uma economia que precisa ser tida em conta. As emoções são recursos que podem desgastar ou enriquecer.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Muita improvisação criativa anima a alma, porém, mesmo com essa corrente magnífica há de se tomar um tanto de cuidado, para que as coisas se realizem, e para isso é preciso ter ordem e método. Sem esses, só confusão.

Câncer (21/6 a 21/7)

Se você não tem todo o domínio em suas mãos para sua alma se sentir totalmente segura, não faça disso um drama, mas deposite um voto de confiança na vida, que sabe das coisas, ela tem noção de um plano maior. É isso.

Leão (22/7 a 22/8)

A colaboração entre as pessoas, se não acontece espontaneamente, terá de ser forçada por você, porque tudo o mais depende disso, de que haja um espírito grupal mínimo, em nome dos projetos se concretizarem. Em frente.

Virgem (23/8 a 22/9)

Tudo depende de ordem, de método e de você respeitar cada passo para atingir os propósitos desejados. A criatividade precisa ser administrada com esses ingredientes, para que tudo proceda da melhor forma possível.

Libra (23/9 a 22/10)

Seus pontos de vista sobre o que acontece no mundo foram modificados aos poucos, mas agora sofrem uma aceleração positiva, para que você se adapte o mais rapidamente possível aos acontecimentos e aproveite.

Escorpião (23/9 a 21/11)

O bom andamento de seus planos dependem em parte de você impor suas condições, mas uma outra boa parte de você também se adaptar ao andar dos acontecimentos, porque o mundo, definitivamente, anda muito louco.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Seria ideal que você liderasse e as pessoas, obedientes, seguissem seus passos, mas é melhor tirar o cavalinho da chuva, porque não é isso que vai acontecer. Você vai precisar costurar acordos com todo mundo.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Há tempo de sobra para tudo, evite se deixar enganar pela ansiedade, que sopra ao seu ouvido que não dará tempo para cumprir as obrigações e ainda sobrar para fazer o que deseja. Haverá tempo de sobra para tudo.

Aquário (21/1 a 19/2)

Importa mesmo é que você se reinvente e se projete ao futuro com entusiasmo, sem importar se vai ou não dar certo, porque neste momento o valor da vida reside no espírito de aventura, e não nos resultados.

Peixes (20/2 a 20/3)

Renovar-se não há de ser mero fruto das circunstâncias que pressionam você nesse sentido, a renovação há de ser também fruto de sua boa vontade, do impulso entusiasta de se reinventar, para viver com plenitude.

