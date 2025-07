Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quinta-feira

Data estelar: Lua quarto crescente em Libra é Vazia o dia inteiro.

O desafio dos relacionamentos na quinta-feira

Os relacionamentos não são dados, são construídos. Mesmo o amor à primeira vista, que nos faz crer em eternidade, precisa ser nutrido por um conhecimento mútuo que vai além da simpatia, do sexo ou do afeto. É uma jornada de descobertas em todas as dimensões existenciais.

A construção de um relacionamento exige acordos, mas é crucial entender que esses combinados não são permanentes. As pessoas mudam, e o que hoje parece uma convivência harmoniosa pode não ser a melhor opção no futuro. Adaptação é chave.

Mais importante ainda, os relacionamentos não podem tolher a liberdade individual. Caso contrário, em vez de se tornarem uma fonte de força e união, transformam-se em uma prisão doméstica, gerando infelicidade. A liberdade é um pilar para a felicidade a dois.

Previsões para cada signo:

ÁRIES (21/3 a 20/4) Sua mente está cheia de planos, por mais fantasiosos que pareçam, não os descarte. Aproveite a emoção que eles provocam e use isso como impulso para se lançar ao futuro com entusiasmo.

Fonte: Correio Braziliense

Redigido por ContilNet.