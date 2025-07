Hugo Motta cancela reuniões do PL na Câmara dos Deputados

Partido pretendia usar as dependências da Câmara para protestar em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro; Líder do PL vê irregularidade na medida de Motta: “decisão ilegal”, disse Sóstenes Cavalcante

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), vetou a realização de reuniões nas comissões temáticas da Casa durante o período de recesso parlamentar, ou seja, até o dia 1° de agosto.

A medida foi instituída porque o PL convocou reuniões em duas comissões presididas por deputados do partido de Jair Bolsonaro. A ideia dos parlamentares era de usar as reuniões para manifestar apoio ao ex-presidente e criticar as medidas cautelares impostas a ele pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Oficialmente, Hugo Motta não justificou o veto, mas internamente, a informação que foi ventilada e confirmada pelo Portal LeoDias é que estão ocorrendo reformas no parlamento e o trabalho impede o trânsito de pessoas nas dependências do prédio.

Veja as fotos Reprodução Internet Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)Reprodução/Câmara dos Deputados Foto: Câmara dos Deputados Deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)Foto: Leonardo Prado/Câmara dos Deputados

Leia Também

Mesmo assim, parte da bancada do PL se reuniu na Comissão de Segurança Pública e protestou contra a medida de Motta.

“A decisão nos impede de manifestar nossa opinião, nossa palavra”, protestou o presidente da comissão, deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP).

O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), classificou o veto de Hugo Motta como “antirregimental”. Isso porque, e segundo Cavalcante, no período de recesso, a Câmara dos Deputados está sendo comandada pelo 1º vice-presidente, deputado Altineu Côrtes (PL-RJ). Portanto, e ainda segundo Sóstenes Cavalcante, a suspensão das reuniões nas comissões deveria ter sido decretada pelo gabinete de Côrtes e não por Hugo Motta.

“Acusa-nos de sermos extremistas. Mas, hoje, todos esses abnegados colegas deram demonstração ao Brasil de que temos subserviência até para submetermos a uma decisão ilegal. Eu não sei até quando”, disse Sóstenes Cavalcante.

Antes da decisão de Hugo Motta, havia expectativa da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro nas reuniões do PL. No entanto, e devido às medidas cautelares impostas pelo STF, Bolsonaro foi orientado a não comparecer na Câmara dos Deputados. No período da manhã, porém, o ex-presidente foi visto na sede do PL, em Brasília.