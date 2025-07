Hugo Motta elege isenção do IR como prioridade na Câmara e frustra bolsonaristas do PL

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), elencou o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda no topo da lista de votações da Casa para o segundo semestre do ano.

“Nós queremos levar no segundo semestre essa matéria, que irá fazer justiça tributária, levando a milhões de brasileiros e brasileiras a oportunidade de poder ter a isenção no seu imposto de renda”, anunciou Hugo Motta, em entrevista a Voz do Brasil.

A decisão de Motta, de certa forma, frustra os planos do Partido Liberal de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2022. Os parlamentares bolsonaristas definiram a aprovação do PL 2858/2022, o chamado PL da anistia, como prioridade máxima para o segundo semestre de 2025 no Congresso Nacional.

“Não abriremos mão na Câmara, e nem no Senado, de pautarmos a anistia aos presos políticos de oito de janeiro”, anunciou Sóstenes Cavalcante, Líder do PL na Câmara.

Os parlamentares do PL também decidiram lutar pela aprovação da PEC 333/2017. A proposta limita o foro privilegiado aos chefes dos poderes da república.

“Temos mais de 60 parlamentares respondendo processos no STF, além de esdrúxulos conhecidos, os inquéritos do fim do mundo e que estão centralizados na mão de um único ministro do STF. O nome dele é Alexandre de Moraes”, explicou Sóstenes Cavalcante.

A partir de então, os deputados federais do PL prometeram organizar a comunicação do partido para tornar mais ágeis as informações sobre as matérias de interesse da bancada.

A tática, se der certo, pode ajudar o grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro negociar e convencer os demais líderes partidários, e o próprio presidente da Câmara, Hugo Motta, colocar os projetos da anistia e do fim do foro privilegiado na pauta de votações da Casa. Para isso, Sóstenes Cavalcante conta com a mobilização dos deputados do PL, mas sem saber, por enquanto, se o partido terá sucesso ao fim do ano.

“Vamos buscar todos os mecanismos legislativos para tirar o Brasil da ditadura da Toga”, prometeu o líder do PL.