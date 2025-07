Humor escrachado reaparece em “Êta Mundo Melhor!” com cena clássica de guerra de bolos

A sequência pastelão, que mistura chantilly, tortas voadoras e muito exagero cômico, envolve os personagens Zulma (Heloisa Périssé) e Ernesto (Eriberto Leão)

A famosa guerra de bolos, marca registrada das novelas de Walcyr Carrasco, vai invadir a tela da Globo no próximo dia 26 de julho, em cenas hilárias de “Êta Mundo Melhor!”. A sequência pastelão, que mistura chantilly, tortas voadoras e muito exagero cômico, envolve os personagens Zulma (Heloisa Périssé) e Ernesto (Eriberto Leão) em uma confeitaria da cidade.

Durante o encontro, Zulma tenta arrancar informações sobre Candinho (Sergio Guizé), o milionário pai de Samir (Davi Malizia). Mas a conversa azeda quando Ernesto pega um bolo da bandeja e acerta em cheio o rosto da rival. Ela, por sua vez, devolve o ataque com outro bolo e dispara: “Tome um você também, priminho”. Resultado: confusão, risos e prejuízo — já que os bolos eram de outro cliente e a garçonete exige o pagamento imediato. “Polícia, não! Homessa, mais um prejuízo!”, resmunga Ernesto, abrindo a carteira.

A cena se encaixa perfeitamente no estilo cômico escrachado que consagrou o autor. Em “Êta Mundo Melhor!”, o pastelão não se limita à cidade: o núcleo do sítio também é terreno fértil para quedas na lama, brigas no chiqueiro e explosões de fogão. Cunegundes (Elizabeth Savala), Medéia (Betty Gofman), Quinzinho (Ary Fontoura), Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi) e Maria Divina (Castorine) protagonizam constantes trapalhadas.

Em um capítulo anterior, por exemplo, Cunegundes levou um balde d’água na cabeça, caiu na lama e, em breve, ficará com o rosto coberto de carvão após uma demonstração desastrosa do fogão a um comprador.

O humor físico e caricato, presente em praticamente todas as novelas de Carrasco, volta com força nesta fase da trama, entregando ao público cenas que misturam nostalgia, risada fácil e o caos deliciosamente orquestrado típico do horário das seis.