Humorista grava vídeo inusitado convidando público para show de piadas; assista

O comediante Geovany Calegario gravou um vídeo nas redes sociais neste domingo (6) convidando o público para uma noite de stand-up em Rio Branco.

O vídeo chama a atenção pela transição inesperada: um homem jogando um prato termina com o comediante dançando e convidando para o show desta noite.

A apresentação faz parte do show do Grupo Caça-Risadas, que será realizado ainda hoje, no Garage Motoclub GMC. Além de Geovany, o espetáculo contará com a participação do humorista Rafael Barbosa, mais conhecido como “O Faixa”.

O evento promete arrancar boas gargalhadas com piadas do cotidiano, improvisos e muito humor regional. A entrada custa R$ 20,00 por pessoa, com opção de ingresso duplo por R$ 30,00.

Os organizadores alertam que os ingressos são limitados e recomendam ao público garantir o acesso com antecedência. “É só chegar e rir com a gente. Domingo é dia de piada boa!”, afirmou Geovany.

Veja o vídeo: