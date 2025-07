IA? Vídeo mostra relação íntima de ex de Mano Brown com mulher

O mundo do rap entrou em polvorosa na semana passada depois que a coluna Fábia Oliveira divulgou um relacionamento “secreto” de Eliane Dias, ex-esposa de Mano Brown, com a empreendedora Daniele Coelho. O artista se pronunciou e revelou que o casal já estava separado há anos. A empresária, por sua vez, disse que as fotos eram falsas.

No entanto, novos materiais obtidos pela coluna podem provar o contrário. Em vídeos, é possível ver que Eliane e Daniela tinham uma relação bastante íntima. Em uma gravação, elas aparecem se beijando e fazendo declarações de amor: “Não aguento mais ficar sem ver você”, diz a empresária.

Veracidade

Para analisar se os vídeos eram reais, a coluna procurou por Eliane Dias, que não retornou nosso contato nem atendeu nossos telefonemas. Procurada, Daniele Coelho, no entanto, confirmou que ela e a ex-esposa de Mano Brown viveram um relacionamento, mas que estão separadas atualmente.

“Eu realmente tive um relacionamento com a Eliane. Conheço ela desde 2010. O Pedro Paulo sabe de tudo. Eliane é a mãe dos filhos dele, pronto. Eliane foi a única mulher que eu amei e amo, mas eu terminei o relacionamento com ela porque eu cansei de tanta mentira. Ela vive uma vida de mentira”, disse a empreendedora.

Eliane Dias e Daniele Coelho

Eliane Dias e Daniele Coelho

Eliane Dias e Daniele Coelho

Eliane Dias, Daniele Coelho e Mano Brown

Mano Brown

Mano Brown

“Fake”

Na semana passada, após a coluna revelar o relacionamento e as fotos do casal, Eliane Dias afirmou ao jornalista Erlan Bastos que as fotos divulgadas teriam sido geradas por inteligência artificial. Na ocasião, ela disse à coluna que as imagens eram “falsas”.

Questionada, Daniele confirmou a veracidade das gravações. “Isso [vídeo] IA não faz”, ironizou. Ela, porém, negou que tenha postado as fotos ao lado de Eliane nas redes sociais, que teria sido vítima de hackers e disse que não quer prejudicar a imagem dela ou de Mano Brown.

“Nós não temos nenhum problema, nós somos amigas. Não fui eu que postei, mas eu não queria esconder o relacionamento. Por isso eu quis terminar. Ficou parecendo que eu queria usar a imagem ou manchar a imagem de alguém, isso nunca foi meu objetivo. Quero só que não estou traindo ninguém, não roubei a mulher de ninguém. Mas não sou obrigada a abrir minha vida pessoal a ninguém, mas agora que vazou, as fotos falam por si só”, encerrou.

Relembre:

Na semana passada, a coluna Fabia Oliveira publicou imagens que mostram Eliane e Daniele em momentos de intimidade e viagens.

em momentos de intimidade e viagens. O suposto namoro, mantido em segredo pelas duas, acabou vazando após uma briga entre elas.

pelas duas, acabou vazando após uma briga entre elas. Eliane apagou seu perfil no Instagram depois do romance vazar. A empresária é mãe de dois filhos com Mano Brown e empresária do Racionais MC’s.

O próprio Mano Brown se manifestou depois que a história repercutiu nas redes sociais e disse que ele e Eliane estã separados.

depois que a história repercutiu nas redes sociais e disse que ele e Eliane estã separados. “Há mais de dez anos, eu e Eliane Dias não estamos mais juntos enquanto casal, mas seguimos unidos pela família, pela amizade e pelos compromissos”, disse.

Ele, porém, elogiou a ex-companheira: “Eliane é uma excelente mãe, companheira nas horas boas e ruins”, comentou.

