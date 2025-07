Iapen realiza evento com foco em humanização dos serviços penais para servidores

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), por meio da Ouvidoria e da Divisão de Assistência ao Servidor Penitenciário (Dasp), realizou o evento Humanização dos Serviços Penais, com foco no bem-estar dos servidores, bem como a humanização do sistema prisional. A primeira parte do evento, que contou com atividades e palestras para os servidores, foi realizada no dia 28 de maio e nesta sexta-feira, 11, teve continuidade com a palestra da comunicóloga Vanessa Igami e dinâmicas com foco em trazer um ambiente de trabalho mais alegre.

Caio Pierre, chefe da Divisão de Estabelecimento Penal de Regime Fechado de Rio Branco, acompanhou as dinâmicas e explica que, como gestor, participar deste momento dá a oportunidade de se aprimorar: “nos desenvolver enquanto gestores para tratar essas pessoas de forma humanizada e para ter atenção na vida dessas pessoas individualmente e também coletivamente, de forma a melhorar os serviços que são realizados e destinados aos próprios servidores e à população carcerária, seja os detentos, seja os familiares”.

Vanessa Igami, que trouxe a palestra Gente cuidando de gente e juntas cuidando de um Estado. Um olhar pela Liderança afetiva, afirma que o evento mostra o cuidado com os servidores, e ressalta os impactos na vida profissional: “quando a gente adota um novo comportamento para a gente se relacionar bem e dentro do contexto laboral, como o apresentado aqui, traz a importância do bom cultivo das nossas relações e sabendo que isso vai interferir lá na frente, em melhores resultados do nosso trabalho”.

A ouvidora do Iapen, Macleine Melo, esteve na organização do evento e reitera o cuidado para com o servidor, no momento de desenvolver esta atividade: “esse momento é acolhimento e integração para o nosso servidor. A gente quer dar uma atenção e a gente está promovendo esse evento coletivo para o momento de reflexão, inclusive com relação à saúde mental, porque o nosso trabalho é muito desafiador”, explica.

A chefe da Divisão de Assistência ao Servidor Penitenciário, Adriana Maia, também colaborou na organização do evento e falou da importância de momentos como este: “O Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre está demonstrando cuidado com as pessoas que fazem o Iapen acontecer, sabendo que a partir delas, as pessoas que fazem uso do sistema também serão cuidadas”.