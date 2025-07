Ibaneis anuncia paridade da PMDF com a PCDF no serviço voluntário

O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, nessa sexta-feira (25/7), que vai igualar o valor do serviço voluntário gratificado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) com o da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Em ambas as corporações, a hora do SGV é R$ 50. Na PCDF, porém, o valor é pago sem descontos obrigatórios, como imposto de renda.

Um PM que trabalha oito horas, por exemplo, tem direito a receber R$ 400. Com os descontos, entretanto, apenas aproximadamente R$ 290 caem na conta.

O anúncio de Ibaneis foi feito ao lado do deputado distrital Hermeto (MDB), subtenente da reserva a PMDF. “Acabei de combinar com o Ney [secretário de Economia], com o deputado Wellington Luiz, com a Doutora Jane Klebia, com o Roosevelt. Na segunda-feira, mando um projeto para a Câmara Legislativa”, afirmou o governador. Veja: