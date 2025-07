Ibaneis Rocha inaugura pavimentação da rodovia DF-220, em Brazlândia

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), inaugurou a pavimentação asfáltica da rodovia DF-220, em Brazlândia, neste sábado (26/7).

A obra custou aproximadamente R$ 36 milhões. O objetivo da pavimentação é melhorar o fluxo dos caminhões que transitam entre a BR-020 e a BR-080 e o transporte dos produtos cultivados na região.

“Essa obra da DF-220 era aguardada pela população há 50 anos. Fizemos o compromisso com a população de fazer essa entrega”, disse Ibaneis.

A administradora regional de Brazlândia, Luciana Ferreira, enfatizou que a entrega da rodovia era um pedido dos moradores.

O governador assinou, também, a licença por adesão e compromisso do Assentamento da Chapadinha. A medida integra ações para a garantia de moradia legal para todas as famílias e ao fortalecimento da produção rural do local.

Também participaram da assinatura do acordo o presidente do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), Rôney Nemer e a superintendente de licença ambiental do órgão, Natália Almeida.